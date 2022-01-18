Van Büyükşehir Belediyesi 2021 yılını değerlendirdi

Van'da düzenlenen toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve basın mensupları katıldı.

KENTTE VAKA ORANI YÜZ BİNDE 4

Toplantının açılışında konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi olarak birçok büyük projeyi hayata geçirdiklerini 2022 yılı içerisinde de Van’a bir çok yeniliği ve hizmeti getireceklerini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının halen devam ettiğini anımsatan Vali Bilmez, kentin salgın durumuna da değinerek, salgınla mücadele ve vaka sayıları bakımından Van'ın çok iyi bir noktada olduğunu ifade etti. Vali Mehmet Emin Bilmez, dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre kentte vaka oranının yüz binde 4 olduğunu söyledi.

Bu oranın gittikçe arttığına dikkati çeken Bilmez, "Salgın bitmiş gibi Van'a rehavetin çöktüğünü görüyoruz. Yeni bir dalga geliyor. Bu salgın çok daha hızlı yayılıyor. Rahatsızlığı bulunanlar ile yaşlılarda ciddi sıkıntılara yol açıyor. Onun için 65 yaş üstü büyüklerimizin mutlaka hatırlama tozlarını, aşılarını yaptırmaları lazım. Herkesin ikinci, üçüncü, dördüncü doz aşılarını yaptırması gerekiyor. Gebeler mutlaka aşılarını yaptırmalı." dedi.

Toplantıda, kentteki çalışmaları da anlatan Bilmez, belediye ekipleri tarafından sokağa bırakılan 40 yasaklı ırk köpeğin koruma altına alındığını belirtti.

YASAKLI IRKLAR KORUMA ALTINDA

Kentteki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hayvanların kısırlaştırma, aşı ve tedavilerinin yapıldığını aktaran Bilmez, "Cumhurbaşkanlığı genelgesi çıktı. Nüfusu 75 binin üzerinde olan belediyelerin bu yılın sonuna kadar hayvan barınağı, içinde bakımının, tedavisinin yapılacağı bir tesisi yapma sorumluluğu var. Şu an bölgemizde sadece belediyemizin böyle bir tesisi var. İlçe belediyelerimizin taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz. Yasaklı ırkları koruma altına alıyoruz." diye konuştu.

Van’da su sıkıntısının yaşanmaması için abone sayılarının artırılması gerektiğini belirten Vali Bilmez devam etti:

SU KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

"Göreve geldiğimiz günden bu yana VASKİ abone sayısını artırmaya çalışıyoruz. İlimizde 413 bin elektrik aboneliği var. Ancak 2 yıl önce su aboneliklerini yapmaya başladığımızda 150 bin civarında su aboneliği vardı. 63 bin civarında yeni abonelik yaptık. Sayı halen az. En az 400 bin rakamını yakalamamız gerekiyor. Şehir merkezine 2000'lik ve 1500'lük iki borudan su geliyor ama yetmiyor. Normal şartlarda bu borulardan birisinin Van'a yetmesi gerekiyor. Bunun için abonelik çalışmalarımız artacak. Abone sayısı artıkça su kaybının da önüne geçeceğiz"

Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, katılımcılara belediyenin yatırımları ve projeleriyle ilgili sunum yaptı. Sunumunda gelir ve gider bütçelerini de kamuoyuna aktaran Özvan, 2022 yılında hayata geçirilecek projeleri anlattı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantı soru cevap şeklinde tamamlandı.