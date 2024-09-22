Van Bronckhorst'tan Arda Turan sözleri!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ikas Eyüpspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Van Bronckhorst'un sözleri:

"İsteğimiz, iyi oynamayı sürdürmek. Rakibimiz iyi başladı. Onlara saygı duyuyoruz. Takımın felsefesini biliyoruz. Arda hocanın da harika bir kariyeri var. Taktiksel bilgisini oynattığı oyundan görüyoruz. Enteresan bir maç olacak."

"ATMOSFERİMİZ HARİKA"

"Motivasyonumuz her zaman aynı. Galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Evimizde bir taraftar desteğimiz var. Atmosferimiz harika. Bugün bizim için bir 3 puan alma fırsatı daha var."