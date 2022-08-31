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VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?

2020'de oyun dünyasına giren VALORANT çok kısa bir sürede rekabetçi oyunların en çok izlenen ve oynananlarından biri olmayı başardı. Riot Games'e ait olan bu oyunun Dünya Şampiyonası'nın ilki Berlin'de gerçekleşmiş, ikincisinin de Türkiye'de olacağı duyurulmuştu. 2022'de dünyanın her yerinden oyuncuların gelip yarışacakları turnuvaya Türkiye'de ilgi çok büyük. Turnuva tarihi oyun severlerin gündeminde. Peki, VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman ve nerede? İşte turnuva hakkında merak edilenler...

31.08.2022 - 16:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çıkış yaptığı günden bugüne kadar müthiş bir ivmeyle büyüyen VALORANT'ın ikinci Dünya Şampiyonası için gözler Türkiye'ye çevrildi. Rekabetçi VALORANT sezonunun zirvesi olan Champions, 2022 VALORANT Champions Tour'u taçlandıran son etkinlik olacak. Katılmaya hak kazanan takımlar, Champions kupası ve VALORANT Dünya Şampiyonu unvanı için mücadele edecek! Peki, VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? İşte haberin devamı...

  • VALORANT CHAMPIONS 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    VALORANT Champions İstanbul 2022, birinci şahıs nişancı video oyunu VALORANT'ın yapımcısı Riot Games tarafından düzenlenen "VALORANT Champions Tour" turnuvasının son ayağıdır. Riot Games, 2022 VALORANT esporespor takviminde şampiyon takımın belirleneceği "Champions" turnuvasının adresini İstanbul olarak açıkladı. 31 Ağustos - 18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın 9-18 Eylül tarihleri arasında Play-Off'ları oynanacak.

  • VALORANT CHAMPIONS 2022 TURNUCASI NEREDE OYNANACAK?

    31 Ağustos - 18 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın 9-18 Eylül tarihleri arasında oynanacak olan Play-Off kısmı seyircili bir şekilde Volkswagen Arena'da oynanacak.

  • VALORANT CHAMPIONS 2022 DESEN PAKETİ

    Sınırlı süreliğine sahip olabileceğiniz Champions 2022 koleksiyonunda hangi silahların olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor. VALORANT Champions 2022 desen seti yakın dövüş (Kelebek Bıçağı) ve Phantom silahlarından oluşacak. Paket içeriği ise şu şekilde:

    VALORANT Champions 2022 Phantom

    Phantom VALORANT Champions 2022 Kelebek Bıçak

    VALORANT Champions 2022 Silah Uğuru

    VALORANT Champions 2022 Oyuncu Kartı

    VALORANT Champions 2022 Spreyi

    VALORANT Champions 2022 koleksiyonunun temel özellikleri arasında görsel efektler, skor efektleri, özel bitiriş animasyonu, şampiyon haresi, ateşeleme ateşelemesesi, inceleme efekti ve müzik yer alıyor.

  • VALORANT CHAMPIONS 2022 DESEN PAKETİ KAÇ VP?

    Diğer görünümlerin fiyatı henüz belli olmamakla birlikte, VALORANT Champions 2022 desen paketi tahmini olarak 6265 VP olacak. 

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