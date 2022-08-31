Çıkış yaptığı günden bugüne kadar müthiş bir ivmeyle büyüyen VALORANT'ın ikinci Dünya Şampiyonası için gözler Türkiye'ye çevrildi. Rekabetçi VALORANT sezonunun zirvesi olan Champions, 2022 VALORANT Champions Tour'u taçlandıran son etkinlik olacak. Katılmaya hak kazanan takımlar, Champions kupası ve VALORANT Dünya Şampiyonu unvanı için mücadele edecek! Peki, VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? İşte haberin devamı...