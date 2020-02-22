Bölgedeki kanyonların da önem taşıdığına işaret eden Başyiğit, "Valla Kanyonu'nun yer yer bin 200 metreye ulaşan derinliği var. Uzunluğu 12 kilometre. Bu bölgede daha önceden bir seyir terası yapılmış ama yetersizdi. Üç katlı bu seyir terası, alanın tamamını görecek şekilde yapıldı" ifadelerini kullandı.