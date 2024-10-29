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        Haberler Gündem Diyarbakır Valiliği'nden "Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş" haberlerine ilişkin açıklama

        Diyarbakır Valiliği'nden "Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş" haberlerine ilişkin açıklama

        Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin "üfürükçü" tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:34 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:56
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        Valilikten 'üfürükçü' iddiasına açıklama
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        Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli internet haber sitelerinde, "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 20.50'de kayıp ihbarı alınan Narin Güran'ı arama çalışmalarının, konusunda uzman personel ve teknik araçlarla yapıldığı, aramalar esnasında yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirilerek ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

        "İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."

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