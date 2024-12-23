Valilikten sonic patlama uyarısı
Eskişehir Valiliği, yarın yapılacak ses üstü test uçuşu nedeniyle sonic patlama sesi duyulabileceği konusunda vatandaşları uyardı
Giriş: 23.12.2024 - 19:16 Güncelleme: 23.12.2024 - 19:16
Eskişehir Valiliği'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yayımlandı. Paylaşılan bilgiye göre, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 24 Aralık 2024 tarihinde 'Ses Üstü Test Uçuşu' gerçekleştirilecek. Uçuşun sabah 10.00-12.30 ve öğleden sonra 14.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı belirtilirken, bu esnada sonic patlama sesi duyulabileceği ifade edildi.
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