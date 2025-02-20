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        Haberler Bilgi Gündem VALİLİKTEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! Yarın Bursa'da okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi?

        Valilikten beklenen açıklama geldi! Yarın Bursa'da okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa'da okul var mı?

        Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Kar yağışının etkili olduğu Bursa'da okulların yarın tatil edilip edilmeyeceği öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Yarın Bursa'da okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa'da okul var mı?" İşte 21 Şubat Perşembe günü Bursa'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 19:14 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:42
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        • 1

          Kuvvetli fırtına ve kar yağışının etkili illerde okullar valilikler tarafından yapılan açıklama sonucunda tatil edildi. 21 Şubat Cuma günü okula gitmek durumunda olan öğrenciler gözünü, Bursa Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Peki, "Yarın Bursa'da okullar tatil mi? 21 Şubat Bursa'da okul var mı, valilikten açıklama geldi mi?" İşte 21 Şubat 2025 yarın Bursa'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin valilikten yapılan açıklama...

        • 2

          YARIN BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          Bursa Valiliği, il genelinde buzlanma riski sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

        • 3

          Bursa genelinde beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma tehlikesi karşı Bursa Valiliği tarafından eğitime 1 gün ara verildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada;

          "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        • 4

          BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

          Perşembe karlı, 1 derece

          Cuma karlı, 3 derece

          Cumartesi karlı, 3 derece

          Pazar karlı, 3 derece

          Pazartesi bulutlu, 3 derece

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