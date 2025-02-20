Bursa genelinde beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma tehlikesi karşı Bursa Valiliği tarafından eğitime 1 gün ara verildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada;

"Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.