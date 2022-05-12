19 ilin valisi değişti. Son dakika bilgisine göre 10 ilin valisi yer değiştirirken 9 ilin valisi de başka göreve atandı. Bununla birlikte 10 ilde de valiler yer değiştirdi. Böyelelikle 19 ilin valsi değişmiş oldu. İşte Valiler Kararnamesi'nin detayları ve valisi değişen iller...