Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı seferberliğinde İstanbul´umuz yeni bir rekor kırdı. 17 Haziran'da İstanbul´da aşı olanların sayısı: 357.134. Koronavirüsü aşıyla yeneceğiz" dedi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!