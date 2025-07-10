Göle çıkarken yapılan tırmanışın eğlenceli bir parkur sunduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu: "Oldukça keyifli bir parkurdu. Ara ara dinlenme noktalarımız da vardı. Yaklaşık 11 kilometre kadar geldik. Kuş bakışı 5 kilometre gözüküyor ama 11.5 kilometre geldik. Son derece keyifli, dinlendirici bir yolculuktu. Tabii doğal güzellikleri, bitki örtüsü, hayvan varlığı, jeomorfolojik oluşumları görülmeye değer. Çok muazzam bir yayla. Potansiyelini açığa çıkarmak için güvenlik yollarıyla Ağrı Dağı'nı bir gerdan gibi bezedik. Bunun dışında arıcılık faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri için de güzel çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Tematik turizm açısından Iğdır'ımız son derece zengin. Bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmek ve bir farkındalık oluşturmak için ekibimizle beraber yaklaşık 40 kişilik bir ekiple bugün tırmanış gerçekleştirdik."