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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli 4 milyon emekli zamlı aylık alacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        4 milyon emekli zamlı aylık alacak

        En düşük emekli aylığını 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkaracak düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emeklilerin zamlı aylıkları bu ay içinde hesaplara yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 10.07.2025 - 11:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:38
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        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
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        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya çıktı. Düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyonu verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu. Aynı gün içinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 6 aylık enflasyon farkı kadar yükseltilerek 16 bin 881 liraya artırılacağını açıkladı.

        En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çalışma hayatına dair düzenlemeleri içeren teklife eklendi. Teklif komisyondan geçtikten sonra 2 gün süren görüşmelerin ardından Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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        BÜTÇEYE 6 AYLIK MALİYETİ 40 MİLYAR 870 MİLYON

        En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya çıkacak. Artışın bütçeye 6 aylık maliyeti 40 milyar 870 milyon lira olacak. En düşük emekli aylığını alacak emekli sayısı temmuz ayı itibarıyla 300 bin kişi artacak. 4 milyon 11 bin emekli yapılacak zamdan faydalanacak.

        EMEKLİLERİN ZAMLI AYLIKLARI BU AY YATIRILACAK

        Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından emeklilerin zamlı aylıkları bu ay içinde hesaplara yatırılacak. Kanunla ayrıca yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen asgari aylık ödeme işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili olacak.

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