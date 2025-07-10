Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha! | Son dakika haberleri

        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!

        Adana'da geçtiğimiz günlerde kask takıp yanındaki iki şüpheliyle, 2 genci sopayla dövdüğü iddia edilen İsa E. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayda adli kontrol şartıyla serbest kalan şüpheli, bu kez başkasına şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kask takıp, 2 genci sopayla dövdüğü iddia edilen ve adli kontrolle bırakılan İsa E. (28) ile yanındaki 2 kişinin A.B.'yi (68) de darp ettikleri ortaya çıkınca 3 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre emniyette görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne süren 3 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        Olay, 3 Haziran'da Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. İsa E., sosyal medya hesaplarında cinsellik içeren paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.D. ve A.T.'yi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Tanınmamak için kask takan İsa E., tartıştığı iki genci sopayla darp etti. O anlar, yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        REKLAM

        Görüntülerde, gençlerin "Kurban olayım İsa ağabey, yapma" diyerek ağladığı görüldü. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Haziran'da İsa E.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Emniyette gençleri dövmediğini, görüntülerdeki kişinin başkası olduğunu öne süren İsa E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

        İlk olaydan kısa bir süre sonra İsa E. ile birlikte hareket eden Halil K. ve İbrahim A.'nın, aynı mahallede yaşayan A.B.'yi de sopayla darp ettikleri görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Bu görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, dün saklandıkları evde gözaltına alındı. Emniyette görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne süren 3 şüpheli, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        Habertürk Anasayfa