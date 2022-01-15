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Afyonkarahisar’ın meşhur lezzeti İncila çikolatanın Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilmeye başlandığını söyleyen Vali Çiçek: “Özellikle Evciler'in çalışkan kadınlarıyla birlikte, belediye başkanımızın ve buradaki il genel meclis üyelerimizin desteği ile muhteşem bir atölye, imalathane yaptılar. Arkasından ürünler üretmeye başladılar. Bugün Türkiye'nin her yerine Evciler çikolatası gönderiyorlar. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaptıkları anlaşmalarla ilk etapta 5 tonluk bir anlaşma imzaladılar. Fakat devam gelecek bir anlaşma bu” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 400 KİLOLUK ÜRETİM

Atölyede günlük 400 kilogram çikolata ürettiklerini belirten Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran ise şöyle konuştu: “Burada marjinal bir fikir ürettik, çikolata üretmeye başladık. Bu konuda belediye başkanımızla, İl Genel Meclis üyelerimizle oturduk, fikir birliğine vardık. Dedik ki: ‘Biz burada bu çikolatayı üretebiliriz.' Daha sonra hanımlarımız bu iş için gönüllü oldular. İlk etapta basit bir şekilde başladığımız çikolata üretimine, bir imalathane açtık. Her şeyimiz hazır. Günlük şu anda 400 kiloluk bir üretimimiz var. Birçok ulusal markete satışlarımız devam etmekte. Tarım Kredi Kooperatifleriyle anlaşma yaptık. Şuanda aylık olarak 5 tonluk onlara bir üretimimiz var. 5 tonluk ürün üretiyoruz gönderiyoruz. Onun haricinde diğer ulusal marketlere de satışlarımız devam ediyor. Sanal Marketler noktasında tüm sanal marketlere satışlarımız devam etmektedir.”

Vali Gökmen Çiçek, atölyede kadınlarla birlikte çikolata üretimine de eşlik ederek, lezzetli çikolatalardan kadınlarla birlikte hazırladı.