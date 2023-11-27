Valerie Garnier'in adı Fransa'da spor salonuna verildi

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa'da kadın basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Valerie Garnier'in adının Fransa’nın La Valette du Var bölgesinde yer alan spor salonuna verildiği bildirildi.

Milli takımlar ve kulüp takımları düzeyinde kazandığı başarılarla 2023 yılında FIBA tarafından Şöhretler Müzesi'ne seçilen ve adını Avrupa basketbolu tarihine yazdıran Valerie Garnier'in, spor salonu lansmanına Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nden video konferans yöntemiyle katılarak mutluluk ve heyecanını dile getirdiği aktarıldı.