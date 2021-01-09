Valentine Ozornwafor ilk kez oynadı

Galatasaray’ın Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk kez 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Ozornwafor, mücadelenin 82. dakikasında Ryan Donk’un yerine oyuna girdi ve sarı-kırmızılı forma ile ilk kez bir resmi maçta görev aldı.

21 yaşındaki futbolcu, 28 Haziran 2019’da Enyimba’dan transfer edilmiş, geçtiğimiz sezon da İspanyol ekibi Almeria’da kiralık olarak oynamıştı.

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