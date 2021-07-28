Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve transferi konusunda anlaşma sağlanan Valentin Rosier, İstanbul'a geliyor. Fransız sağ beki taşıyan uçak yarın 23:10'da İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Rosier sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini dört yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalayacak.