Kiralık geçirdiği sezonda Beşiktaş'ın çifte kupalı şampiyonluğunun baş kahramanlarından olan Valentin Rosier, siyah-beyazlılarla yeniden buluşmak için gün sayıyor. Sporting'e gelen farklı tekliflere rağmen Beşiktaş'ta oynamak istediğini vurgulayan Fransız futbolcu için siyah-beyazlı yönetim sona yaklaştı. Sporting'le 4 milyon Euro bonservis konusunda el sıkışan Beşiktaş yönetimi, kısa süre içinde yıldız oyuncu ile 4 senelik sözleşme imzalayacak

SERGEN YALÇIN'LA KENDİNİ BULDU

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sezonun bitimiyle birlikte Beşiktaş'ı istediğini her zaman dile getiren ve bireysel çalışmalarını siyah-beyazlı formayla sürdüren Rosier'in bu ısrarında ise temel faktörün Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar oynadığı takımlarda yeteneklerini bu kadar özgürce sergilediği bir ortam bulamadığını dile getirirken yeni sezonda da Beşiktaş ve Sergen Yalçın'la Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmak istiyor.

İLKLERİ BEŞİKTAŞ'TA YAŞADI!

Geçen sezon 37 maçta siyah beyazlı formayo giyen Fransız oyuncu, 3 gol attı, 7 asist yaptı. Rosier kariyerinin ilk golünü Beşiktaş formasıyla kupada Tarsus İdman Yurdu'na atarken yine kariyerinin ilk lig golünü ise Konyaspor'a karşı kaydetmişti.