Valencia Kulübü, 27 yaşındaki skorer basketbolcu Prepelic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bir dönem Türkiye'de Banvit forması da giyen 1,91 metre boyundaki Prepelic, ülkesinde Union Olimpija, Almanya'da EWE Baskets, Fransa'da Limoges, İspanya'da Real Madrid ve Joventut Badalona gibi takımlarda görev yaptı.

Geçen sezon Joventut Badalona'da maç başına 21,7 sayıyla İspanya liginin en skorer oyuncusu olan Prepelic, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 17 sayı ortalaması tutturdu.