Koronavirüsün en çok etkilediği kulüplerin başında gelen Valencia'da 25 kişinin testleri pozitif çıktı. İspanyol Marca Gazetesi'nden Radio Marca'nın haberine göre; bu 25 kişiden 10'u futbolcu, 15'i teknik ekip ve idari kadrodan... Şu ana kadar sadece Mangala, Garay ve Gaya koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

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