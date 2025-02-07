Valencia: 0 - Barcelona: 5 | MAÇ SONUCU
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, deplasmanda Valencia'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Ferran Torres (3), Fermin Lopez ve Lamine Yamal attı.
Giriş: 07.02.2025 - 01:19 Güncelleme: 07.02.2025 - 01:19
İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi. Mestella'da oynanan müsabakayı 5-0'lık skorla kazanan Barcelona, adını yarı finale yazdırdı.
Katalan devine galibiyeti getiren golleri 3,17 ve 30. dakikalarda Ferran Torres, 23'te Fermin Lopez ve 59. dakikada Lamine Yamal attı.
Bu sonucun ardından Katalan devi, Kral Kupası’nda yarı final biletini aldı.
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