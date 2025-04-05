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        Haberler Dünyadan Val Kilmer'ın çocukları babalarının ölümünün ardından açıklama yaptı - magazin haberleri

        Val Kilmer'ın çocukları babalarının ölümünün ardından açıklama yaptı

        Val Kilmer'ın çocukları Mercedes ve Jack, 1 Nisan'da hayatını kaybeden babalarının ardından duygusal bir açıklama yaptı: Olağanüstü babamızla gurur duyuyoruz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 12:29 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:29
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        Babaya duygusal veda
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        Val Kilmer'ın çocukları, bu hafta başında hayatını kaybeden ünlü oyuncunun ardından duygusal bir açıklama yaptı. 65 yaşında zatürreye yenik düşen Kilmer'ın kızı Mercedes Kilmer (33), kardeşiyle ortak duygularını yansıtan bir mesaj paylaştı.

        Babalarını anlatan 'VAL' adlı belgeselde yardımcı yapımcı olarak görev yapan Mercedes Kilmer ile kardeşi Jack Kilmer (29), babalarına sunulan sevgi gösterisi için minnettarlıklarını ifade eden bir açıklama yaptı.

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        "OLAĞANÜSTÜ BABAMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

        "Olağanüstü babamızın anısını onurlandırdığınız için teşekkür ederiz" diyen Kilmer kardeşler, "Onunla gurur duyuyoruz ve mirasının kutlandığını görmekten onur duyuyoruz. Bu zamanda, yas sürecimizin özel kalmasını istiyoruz" dedi.

        Mercedes Kilmer ve Jack Kilmer, Val Kilmer ile Joanne Whalley'in 1988 ila 1995 arasında süren evliliğinden dünyaya geldi.

        Val Kilmer'ın ardından önceki gün de 'Top Gun'daki rol arkadaşı Tom Cruise, katıldığı sinema etkinliğinde Val Kilmer'a saygı ifadesi içeren bir açıklama yapmıştı.

        "BİR SONRAKİ YOLCULUĞUNDA İYİ ŞANSLAR"

        "Sevgili arkadaşım Val Kilmer'ı onurlandırmak istiyorum. Size onun çalışmalarına ne kadar hayran olduğumu, Top Gun'a katılıp daha sonra Top Gun: Maverick için geri döndüğünde ne kadar minnettar ve gururlu olduğumu anlatamam" diyen Cruise, "Birlikte biraz daha zaman geçirebilseydik çok güzel olurdu, çünkü filmleri severdi ve hepimize çok şey verdi. Onunla geçirdiğimiz tüm harika zamanları düşünün. Bir sonraki yolculuğunda sana iyi şanslar diliyorum" diye seslenmişti.

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        #Val Kilmer
        #ölüm
        #val kilmerın çocukları

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