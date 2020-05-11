Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'dan "Vakıf Haftası" mesajı

AA

Ersoy, yayımladığı mesajında, 11-17 Mayıs tarihlerindeki Vakıf Haftası'nın bu sene "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" temasıyla sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları aracılığıyla kutlanacağını belirtti.

Vakıf Haftası boyunca, hiçbir karşılık beklemeden hayır yaparak topluma katkı sunan ecdadın rahmetle yad edilmesine vesile olmayı umduklarını vurgulayan Ersoy, "Vakıflar Genel Müdürlüğü, dünden bugüne kuşaklar arasında canlı bir köprü olan vakıf kültür mirasının korunmasında ve gelecek nesillere intikalinin sağlanması hususunda gerek ülkemizde gerekse Osmanlı vakıflarının yayıldığı geniş coğrafyada çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarının üstündeki büyük vebal ve sorumluluğun farkında olarak koşullar ne olursa olsun gayretle çalışmakla mükellef olduklarının altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu minvalde, vakıf abide eserlerimize can suyu verilmeye, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kuru gıda paketi ulaştırılmaya, muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza vakfiyeler doğrultusunda aylık bağlanılmasına, eğitim çağındaki öğrencilerimize eğitim bursları verilmeye, Eyüp imaretinde sıcak yemek servisi yapılmaya devam etmektedir.

Amacımız, yüzlerce yıldır bizlere emanet bırakılmış ve bugün önemini daha da iyi idrak etmekte olduğumuz, yardımlaşma ve karşılık beklemeden iyilik yapma kavramlarının temsili bir mücevher gibi olan vakıf olgusunu oluşturan şuurun canlı tutulmasını sağlamaktır.

Vakıf Haftası'nın hayırlı olmasını temenni eder, benliğinde karşılık beklemeden iyilik yeşertmiş, şefkat ve merhamet duygularını ihtiyacı olana sunma isteği ile dolu vakıf yürekleri selamlar, saygılar sunar, bir dahaki Vakıf Haftası'nda bütün çalışanlarımız ve dostlarımızla sağlıkla yan yana ve birlikte olabilmeyi dilerim."