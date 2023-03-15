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Haberler Voleybol

VakıfBank - Vero Volley Milano: 3-0 (MAÇ SONUCU)

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında ağırladığı İtalya ekibi Vero Volley Milano'yu 3-0 mağlup ederek Dörtlü Final için büyük avantaj elde etti.

Giriş: 15.03.2023 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank - Vero Volley Milano: 3-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İtalya ekibi Vero Volley'i 3-0 mağlup etti.

Rövanş mücadelesi, 21 Mart Salı günü İtalya'nın Milano kentinde oynanacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Ogbogu (Ayça Aykaç)

Vero Volley: Larson, Folie, Thompson, Sylla, Stevanovic, Orro (Parrocchiale, Rettke, Davyskiba, Candi)

Setler: 25-18, 25-19, 25-17

Süre: 65 dakika (21, 23, 21)

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