Vakıfbank'tan QR kodla ödeme imkanı

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VakıfBank’ın kredi kartlarıyla artık POS’larda QR kod ile ödeme yapmak mümkün olabilecek. Kredi kartı taşımaya son veren QR kodlu ödeme sisteminde, VakıfBank kredi kartının VakıfBank Mobil’e bir kez tanıtılması yeterli olacak.

VakıfBank Mobil’deki QR kodu, anlaşmalı VakıfBank POS cihazlarına ya da BKM aracılığıyla uygulamaya katılan diğer banka POS’larına cep telefonlarından okutarak temassız alışveriş gerçekleştirilebiliyor.

Uygulamayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, “VakıfBank olarak veri yönetimini önemsiyoruz. İyi bir veri analizi yaparak geliştirdiğimiz ürünlerimizin de müşterilerimiz tarafından kısa sürede benimsendiğini görüyoruz. Bizleri mutlu eden, çalışmalarımıza her gün bir yenisini eklememizin ardında yatan sebep, müşteri memnuniyetidir” dedi.

Bu kapsamda geliştirilen ‘QR kodla temassız ödeme’ ürününün de nokta atışı bir çalışma olduğuna dikkat çeken Merdan, “BKM’nin QR kodlu ödeme hizmetlerini merkezileştirmesiyle de kapsam alanı genişledi. Uygulamaya katılan diğer banka POS’larıyla da artık ödeme yapılabiliyor. Yani kart müşterilerimiz başka banka POS’ları üzerinden, başka banka kart müşterileri ise bizim POS’larımız üzerinden QR ödemelerini gerçekleştirebiliyor. QR kodlu ödeme ile müşterilerimizi şifre, kart taşıma gibi zahmetlerden kurtarmanın yanı sıra kart kopyalanması gibi istenmeyen durumları da tamamen sıfırlıyoruz. VakıfBank QR kod teknolojisiyle, hem Android hem de IOS işletim sistemli tüm akıllı telefonlarla ödeme yapılabiliyor.” ifadelerini kullandı