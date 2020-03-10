VakıfBank promosyon ne kadar

10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında sigortalı ve hak sahiplerine ilk bağlanan gelir/aylık ödemeleri ile emekli ikramiyelerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaya başlandı.
Kimler promosyon ödemesinden faydalanabilir?
Evet, emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı yazılı olarak taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
Evet, halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan müşteriler de 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.
Emekli Promosyon Ödemesi için Ne Zaman Başvurabilirim?
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat ederek yapacağı gibi VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla da yapabilecekler.
VakıfBank promosyonu ne kadar?
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
Promosyon ödemesi almak için gerekli koşullar nelerdir?
Promosyon ödemeleri;
3 yıl süre ile emekli maaşının Bankamızdan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir.
*Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.
VakıfBank ATM’lerinden günlük 2.000-TL’ye kadar ücretsiz para çekim imkanı bulunmaktadır.
Maaş hesapları kullanılarak İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanallarından tanımlanacak düzenli EFT/havale talimatları dahil olmak üzere, maaş tutarınız kadar yapılacak havale ve Banka normal EFT saatleri içerisinde yapılan EFT işlemlerinden masraf alınmamaktadır.
Aracınızla otoyol ve köprülerden rahatça geçebilmeniz için maaş hesabınıza bağlı HGS etiketini ücretsiz olarak alabilirsiniz.
Kredi kartlarından kart aidatı alınmayacak.
Emekli maaşımı VakıfBank’a taşımak için ne yapmalıyım?
Size en yakın VakıfBank şubesine başvurarak ilgili Taahhütname, Sözleşme ve Formları doldurup imzalamanız yeterli.
Emekli Promosyon Ödemesi için Ne Zaman Başvurabilirim?
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat ederek yapacağı gibi VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla da yapabileceklerdir.
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