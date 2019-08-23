Kredi faizleri, para politikalarındaki değişiklikle düşmeye başladı. Yüksek faizler nedeniyle azalan kredi talebi, kamu bankalarının öncülüğünde indirilen faiz oranlarıyla tekrar canlanma eğiliminde. Vatandaşlar, konut ve tüketici kredileri başta olmak üzere ihtiyaçlarını gidermek için bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

VakıfBank ihtiyaç kredisi kampanyasındaki faiz oranını 1.59 olarak değiştirdi.

Buna göre çalışanın artısı ve emeklinin artısı tüketici kredisinin yıllık maliyeti yüzde 26.14 oldu. 10 bin liralık 24 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 523.22 TL, 36 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 386.56 TL oldu.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde ise faizleri yüzde 0.99 olarak belirledi. Bankanın müşterilerine sunduğu Sarıpanjur konut kredisinde 10 yıla kadar olan vadeler de 15 yıla uzatıldı. Böylelikle vatandaşlar kredi ödemelerini 180 aya yayarak daha düşük miktarlarda bankalara geri ödeme yapabilecek.

Bir süredir durgunluğun yaşandığı gayrimenkul sektöründe faizlerin düşmesiyle, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış gösterdi.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 19.75 seviyesine çekmişti. Borçlanma maliyeti düşen bankalar da bunu kredilere yansıtmaya başlayarak faizleri indirmeye başladı.

2018 yılının 2. yarısında yüzde 2.5 üzerine çıkan ihtiyaç kredilerindeki ortalama piyasa faizi yüzde 2'nin altına geriledi. Yüzde 2 üzerindeki konut kredisi faiz oranları da 1.5 seviyesine yaklaştı.