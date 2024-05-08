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        Haberler Spor Voleybol Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Sıla Çalışkan'ı transfer etti - Voleybol Haberleri

        Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, Sıla Çalışkan'ı transfer etti

        Vodofone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, altyapısında yetişen pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:14
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        Sıla Çalışkan yuvaya döndü!
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        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geride kalan sezon Türk Hava Yolları forması giyen pasör Sıla Çalışkan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki voleybolcu için "Altyapımızda yetişen Sıla yuvasına dönüyor. Sarı-siyahlı formasıyla, yeni başarılara birlikte imza atacağımıza inanıyoruz." denildi.

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