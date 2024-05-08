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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması - Para Haberleri

        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyonu tek haneye düşürmeyi programımızın temel hedefi olarak belirledik. Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 15:39 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:39
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        "Fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet mümkün değil"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonu tek haneye düşürmeyi programlarının temel hedefi olarak belirlediklerini belirtti.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:

        "Çünkü fiyat istikrarı olmadan gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı mümkün değildir. Bunun yanı sıra vergide adaleti güçlendirmek için önemli düzenlemeler yaptık; örneğin

        •Asgari ücreti vergi dışı bıraktık,

        •Gelir vergisi tarifesinde en alt dilimdeki vergi oranını düşürdük, en üst dilimdeki vergi oranını yükselttik,

        •Kurumlar vergisi oranını artırdık, banka ve finans kurumları için daha yüksek oran belirledik.

        Vatandaşlarımızın alım gücünü artırmak için her alanda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Programımız şeffaf, öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dayalı olup ülkemizin kendi programıdır ve başarı ile uygulanmaktadır."

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