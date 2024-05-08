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        Haberler Yaşam Kuzey Amerika'nın en alçak noktası: Badwater Havzası

        Kuzey Amerika'nın en alçak noktası: Badwater Havzası

        ABD'nin California eyaletindeki Badwater Havzası, Kuzey Amerika'nın en alçak noktası... Kurak bölgedeki gölde oluşan tuz tepeleri, turistlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:24
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          Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'nda yer alan Badwater Havzası, Kuzey Amerika'nın en alçak noktası olarak biliniyor.

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          Deniz seviyesinin 86 metre altında yer alan havza, tuzlu ve kurak yüzey yapısıyla dikkat çekiyor.

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          Aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle havzadaki gölde oluşan tuz tepeleri, turistlerin her mevsim ilgisini çekiyor.

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          Kuzey Amerika'nın en çukur noktası olan bölge, belli dönemlerde az miktarda su ile kaplanıyor.

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          Badwater Havzası, suyun olduğu nadir dönemde bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından ilgi görüyor.

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          Kimi, bolca fotoğraf çekmeyi tercih ederken tuzlu suyun şifalı olduğuna inanan bazıları da, gölün sığ kısmına ayaklarını sokarak rahatlamaya çalışıyor.

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