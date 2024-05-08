Kuzey Amerika'nın en alçak noktası: Badwater Havzası
ABD'nin California eyaletindeki Badwater Havzası, Kuzey Amerika'nın en alçak noktası... Kurak bölgedeki gölde oluşan tuz tepeleri, turistlerin ilgisini çekiyor
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Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Ulusal Parkı'nda yer alan Badwater Havzası, Kuzey Amerika'nın en alçak noktası olarak biliniyor.
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Deniz seviyesinin 86 metre altında yer alan havza, tuzlu ve kurak yüzey yapısıyla dikkat çekiyor.
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Aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle havzadaki gölde oluşan tuz tepeleri, turistlerin her mevsim ilgisini çekiyor.
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Kuzey Amerika'nın en çukur noktası olan bölge, belli dönemlerde az miktarda su ile kaplanıyor.
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Badwater Havzası, suyun olduğu nadir dönemde bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından ilgi görüyor.
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Kimi, bolca fotoğraf çekmeyi tercih ederken tuzlu suyun şifalı olduğuna inanan bazıları da, gölün sığ kısmına ayaklarını sokarak rahatlamaya çalışıyor.
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