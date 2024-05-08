Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        96
        Fenerbahçe
        FB
        90
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        34
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        33
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman Panathinaikos'ta tarih yazdı! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman Panathinaikos'ta tarih yazdı!

        Basketbolda Avrupa'nın en önemli başantrenörleri arasında kabul edilen Ergin Ataman, Yunanistan ekibi Panathinaikos'un 12 yıllık Final Four hasretine son verdi. Aynı zamanda A Milli Basketbol Takımımız'ın da başantrenörlüğünü yapan Ataman, THY EuroLeague'de 3 farklı takımla 6. kez Final Four'da (Dörtlü Final) mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başantrenörlük kariyerinde 5 Avrupa Kupası kaldıran Ergin Ataman, çalıştırdığı takımlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor.

        • 2

          Türk başantrenör, ilk sezonunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u THY EuroLeague'de Final Four'a taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

        • 3

          Ataman yönetimindeki Panathinaikos, yeni kurulan bir takım olmasına karşın THY EuroLeague'de normal sezonu 23 galibiyet ve 11 mağlubiyet sonucunda ikinci sırada tamamladı ve play-off oynama hakkı kazandı.

        • 4

          Yunanistan ekibi, play-off serisinde normal sezonda oynadığı 2 maçta da yenildiği İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla eşleşti.

        • 5

          "FİNAL FOUR'A GİDEMEZSEK AYRILACAĞIM"

          Ergin Ataman, ev sahibi avantajıyla başladıkları seride Maccabi Playtika'ya 91-87 mağlup oldukları ilk müsabakanın ardından iddialı bir açıklamada bulundu ve "Final Four'a gideceğimizin sözünü veriyorum. Eğer Final Four'a gidemezsek gelecek yıl Panathinaikos'ta olmayacağım." ifadelerini kullanıp, oyuncularına ve kendisine duyduğu güvenin mesajını verdi.

        • 6

          Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR, oldukça çekişmeli geçen play-off serisini 3-2 kazanarak adını 12 yıl sonra Final Four'a yazdırdı.

        • 7

          DİPTEN ALIP ZİRVEYE ÇIKARIYOR

          Ergin Ataman, THY EuroLeague'de Anadolu Efes'in ardından Panathinaikos'u da oldukça kötü geçen sezonların ardından Final Four'a taşımayı başardı.

        • 8

          THY EuroLeague'de geçen sezonu 17. sırada tamamlayan Yunanistan temsilcisi, Türk başantrenörün göreve gelmesinin ardından yeniden yapılandı.

        • 9

          Ataman, kısa sürede iyi bir takım kimyası oluşturarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı ve Panathinaikos AKTOR, THY EuroLeague'de 12 yıllık Final Four özlemine son verdi.

        • 10

          Ergin Ataman, THY EuroLeague'de 2017-2018 sezonunu 16. ve son basamakta bitiren Anadolu Efes'te de benzer bir performans sergilemişti.

        • 11

          Lacivert-beyazlı ekip, Ataman yönetiminde 2018-2019'da 18 yıl sonra Final Four'a yükselmişti. Anadolu Efes, söz konusu sezonda final oynamasına rağmen ikincilikle yetinmişti. Türk başantrenör, lacivert-beyazlıları 2021 ve 2022'de ise şampiyonluğa ulaştırmıştı.

        • 12

          6. KEZ FİNAL FOUR'DA

          Ergin Ataman, THY EuroLeague Final Four sahnesinde 6. kez boy gösterecek.

        • 13

          Anadolu Efes'in başında 4 kez bu heyecanı yaşayan Ataman, İtalya ekibi Montepaschi Siena'yı da bir defa Final Four'a taşımayı başardı.

        • 14

          Türk başantrenör, Anadolu Efes'i 2021 ve 2022'de üst üste şampiyonluğa ulaştırarak önemli bir başarıya imza attı. Lacivert-beyazlılar, Ergin Ataman yönetiminde 2019'da ikincilikle yetinirken, 2000'de ise üçüncü oldu.

        • 15

          Deneyimli çalıştırıcı, 2003'te ise Montepaschi Siena ile Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncülük elde etti.

        • 16
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        Habertürk Anasayfa