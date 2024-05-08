Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!

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Konya'da çok kritik 2 puan bırakarak Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de sezon boyunca sakatlıklar takımın peşini bir türlü bırakmadı.

Sezon başından bu yana Fred, Becao, Alexander Djiku, Cengiz Ünder ve Miha Zajc'tan sakatlıklar nedeniyle yeteri kadar faydalanamayan Fenerbahçe'nin, Konyaspor ile karşılaştıkları kritik maçta iki oyuncusu daha sakatlandı.

Esra Köse'nin derlediği habere göre; Samandıra bu sezon adeta 'revire' dönerken sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Fenerbahçe'de sağlık ekibi de eleştirilerin odağı haline geldi.

LUAN PERES DÖNEMEDİ

Eylül 2023'te Rennes ile oynanan Avrupa Ligi maçında sakatlanan Luan Peres yeşil sahalara bir türlü dönemedi.

27 maç kaçıran Brezilyalı futbolcu, son olarak diz arka çapraz bağlarından sakatlandı. Bir süre ameliyatsız tedavi programı uygulanan ancak beklenen sonucun alınmaması üzerine ameliyat olan Peres'in geri dönüş tarihi belirsizliğini koruyor

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BECAO VE FRED UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK KALDI

Fenerbahçe'nin bu yaz yaklaşık 8,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Rodrigo Becao da sakatlıklardan nasibini aldı. Tendon ve kas yırtığı sebebiyle uzun süre tedavi gören tecrübeli savunmacı Süper Lig'de 19 maç kaçırdı. Becao 2023-24 sezonu toplamında 30 maçta takım arkadaşlarını sakatlık sebebiyle yalnız bıraktı. Shakhtar Donetsk ve Manchcester United'da forma giydiği dönemde istikrarıyla dikkat çeken Fred de sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Kariyerinin en talihsiz dönemini geçiren Brezilyalı yıldız bu sezon 17 maçta forma giyemedi. Ukrayna ve İngiltere'de top koşturduğu 10 yılda sadece 10 maç kaçıran Fred, Fenerbahçe'de bu rakamı tek sezonda neredeyse ikiye katladı. DJIKU-SERDAR AZİZ SAKATLIKLARI

Stoper bölgesi, Fenerbahçe'nin sakatlıktan en çok çektiği bölge oldu. Rodrigo Becao'nun yanı sıra Serdar Aziz, Djiku ve son olarak Jayden Oosterwolde de sakatlıkları nedeniyle birçok maçta sahaya çıkamadı. Serdar Aziz’in sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edilirken; Alexander Djiku, Ludogorets Razgrad maçında sağ ayak bileğine aldığı darbeyle kırık yaşamış ve 40 gün sahalardan uzak kalmıştı. Sarı-lacivertliler, Nordsjaelland deplasmanında stoperde Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek tandemiyle çıktı. OOSTERWOLDE MENİSKÜS SAKATLIĞI GEÇİRDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanan çeyrek final ilk maçında sakatlık geçiren Jayden Oosterwolde de yurt dışında menisküs operasyonu geçirdi. Yurt dışında tedavi gören ve Türkiye'ye geri dönen Hollandalı yıldız saha çalışmalarına başladı. KING YEŞİL SAHALARI UNUTTU, CENGİZ ÜNDER 1.5 AY OYNAYAMADI

Joshua King geçen sezon olduğu gibi bu sezon da forma giymekte zorlandı. Norveçli yıldız ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle uzun süre tribünde otururken, Miha Zajc ise fıtık problemiyle süre bulamadı. Sarı-lacivertlilerin bu yaz 15 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Cengiz Ünder de sakatlıklardan nasibini aldı. 17 Eylül'deki Antalyaspor maçının 5. dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalırken sezonun devamında ise kasık ve bel sakatlıkları da yaşadı; şimdiye kadar toplamda 14 maç kaçırdı. İSMAİL YÜKSEK SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği maçta İsmail Yüksek de sakatlandı. Milli arada dönüşünde adalesinde ağrı hisseden İsmail Yüksek, Beşiktaş maçında sakatlandı! Derbinin 19. dakikasında kendini yere bırakan milli futbolcunun ayak bileği bağında kopma tespit edildi. Tedavisine Sırbistan'da devam edecek olan İsmail Yüksek, kendisini birçok ünlü sporcunun uzmanı olan Andreja Milutinovic'e emanet etti. Yaklaşık 10 gün boyunca burada tedavi görecek olan milli futbolcu, EURO 2024'e yetişme hesapları yapıyor. İRFAN CAN'DA YIRTIK, OSAYI'DE ÖDEM VE KANAMA

Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan sarı-lacivertlilerde son olarak Bright Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlandı. Maça ilk 11'de başlayan iki yıldız da oyuna devam edemezken yerlerini Mert Müldür ve Cengiz Ünder'e bıraktı. Fenerbahçe Kulübü, iki ismin sakatlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde; İrfan Can Kahveci’nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel’in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."