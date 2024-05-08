Türkan Şoray'a iki haftalık yasak

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde yakalandığı ileri derecede zatürreyle korkuttu.

Türkan Şoray, pazartesi günü Ediz Hun ile birlikte Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmak üzere KKTC'ye gidecekti.

Türkan Şoray, her ne kadar KKTC'ye gitmek istese de doktorundan seyahat izni çıkmadı. Doktorunun, "Değil seyahat etmek, evinin bahçesinde bile yürüme" demesiyle Şoray'ın hastalığının sanıldığından daha ağır olduğu anlaşıldı.

KARANTİNAYA GİRDİ

Türkan Şoray, yeniden doktor kontrolünden geçti. Sanatçının sağlık durumu, hastalığa yakalandığı ilk günlere oranla daha iyi olsa da yüksek riskli durumun devam ettiği sonucuna varıldı. Doktoru, Şoray'a iki hafta boyunca evden çıkmamasını, hiçbir şekilde yorulmamasını söyledi.

Türkan Şoray, bunun üzerine evinde iki hafta sürecek karantinaya girdi. Doktoru, yeterince dikkat ettiği takdirde iki hafta sonra iyileşeceğini söyledi.

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Türkan Şoray, son olarak 21 Nisan'da Adana Kültür Yolu Festivali ile içi içe düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda düzenlenen etkinlikte yer almıştı.