Slovenya'dan Igor Porvaznik ile Türkiye'den Ozan Çağı Sarıkaya'nın yönettiği zorlu karşılaşma 19.00'da başladı, Vakıfbank - Fenerbahçe maçı canlı yayın merak konusu oldu. CEV Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan Türk derbisi heyecanında rövanç maçı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda başlaı. Vakıfbank Fenerbahçe maçı S Sport ve S Sport2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Vakıfbank Fenerbahçe maçı canlı yayın için S Sport üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

Oynanacak iki maçın sonucunda rakibine üstünlük sağlayan takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile mücadele edecek.