Vakıfbank esnaf kredi kartı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Vakıfbank esnaf candır kredisi nedir? Vakıfbank esnaf kredisi şartları nelerdir? Vakıfbank esnaf kredisi ile ilgili tüm detayları araştırdık.

Vakıfbank esnaf destek kredisi nedir?

Vakıfbank Esnaflara özel olarak, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 20.000 TL den 50.000 TL’ye kadar kredi kullanma avantajı sunuyor. Ayrıca Vakıfbank’tan Esnaflara özel 3 farklı geri ödeme seçeneği de bulunmaktadır. Bunlar;

Sabit taksitli ödeme planı

Değişken taksitli ödeme planı,

Taksit ertelemeli ödeme planı,

Seçeneklerle ödeyebiliyor.

Vakıfbank esnaf destek kredi kampanyasından kredi kullanılabilmesi için ayrıca Businesscard ve Kredili Bankomat ürünü alması ve bankanın kredi haricinde müşterisi olma zorunluluğu da bulunmaktadır.

Vakıfbank esnaf destek kredisi hesaplaması nasıl yapılır?

Vakıfbank esnaf destek kredisinde hesaplama aşağıdaki gibi gerçekleştirilir.

50.000 TL ye kadar olan taleplerde 36 aya varan vadelerle 1,05 faiz oranı uygulanmaktadır.

Vakıfbank esnaf kredi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Vakıfbank esnaf kredisi için başvurular bankanın resmi internet sitesinden ya da şubelerinden direkt olarak yapılmaktadır. Şube ya da internet üzerinden yapılan başvurularda başvuru formunu doldurduktan sonraki günleri takip eden günler içerisinde kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi alma uygunluğu için gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Tarafınıza olumlu sonuçlu yapılan bilgilendirmenin ardından şubeye gitmeden, Vakıfbank Mobil, İnternet Bankacılığı ve Çağrı Merkezi kanallarından kredinizi kullanarak anında hesabınıza aktarabileceksiniz. Başvurunuzun olumsuz bulunması halinde de ayrıca yine tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.

Vakıfbank esnaf kredi kartı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Vakıfbank esnaf kredi kartı başvurusu bankanın resmi internet sitesi ya da şubeleri aracılığı ile başvurular yapılacaktır. Vakıfbank’ın resmi sitesi ya da şubeleri aracılığı ile Vakıfbank esnaf kredi kartı başvuru formunu doldurduktan sonra, o günü takip eden günler içinde başvuruda bulunan kişinin kredi kartı alma uygunluğu denetimlerinden sonra olumlu olması halinde kişiye bilgi verilecek ve gerekli evraklar bankaya ulaştırıldıktan sonra kayıtlı olan adrese kart teslimi yapılacaktır.

Vakıfbank esnaf candır kredisi nedir?

Esnafın tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Esnaf Candır Kredisi kampanyası, 100.000 TL’ye kadar avantajlı faiz oranları ile kullandırılan bir sistemdir. Esnaf Candır Kredisi, 36 aya varan vade ve 3 aya kadar ödemesiz dönem imkânı sunmak ile birlikte ayda bir ve 3 ayda bir eşit taksitlerle geri ödeme seçeneği de sunmaktadır.

Esnaf Candır Kredi paketinden yararlanacak olan esnaflar, Nette Mini Tarife sistemine ücretsiz sahip olacak ve 12 ay boyunca EFT ve havale gibi işlemleri mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebilecektir.

Bunların haricinde, değerli kâğıt bedeli hariç 1 adet 10’luk çek karnesi de müşterilere ücretsiz olarak sunulacaktır.

Vakıfbank esnaf kredisi şartları nelerdir?

Vakıfbank‘ın esnaflara yönelik destek paketi içerisinde halden anlayan kredi kampanyası kapsamında iki farklı paket bulunuyor. Bunlar birisi Mini Kredi ve diğeri ise Standart Kredi paketidir. Her iki kredi paketinde de vade süresi 36 aya kadar sınırlandırılmıştır.

Mini Kredi

Vakıfbank Esnaf Kredilerinden olan Mini Kredi paketinde; verilebilecek tutar 20.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu kredinin vade süresi en fazla 36 ay olurken, ödeme koşulları mevzusunda ise esnafın zora sokmayacak bir uygulama bulunuyor.

İster aylık eşit taksitli,

Üç ayda bir olmak suretiyle eşit taksitli,

İlk üç ayı geri ödemesiz olacak şekilde,

Mini Kredi paketini kullanacak olan esnafların; ayrıca Vakıfbank ticari kredi kartı olan Businesscard kullanımı ve bunlarla birlikte KMH yani Kredili Mevduat Hesabı da açtırması zorunluluğu da bulunuyor.

Standart Kredi

Vakıfbank‘ın esnaflar için sunmuş olduğu bir diğer paket olan Standart Kredi paketinde ise; alınabilecek en yüksek kredi tutarı 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Standart kredi paketinde de vade süresi 36 ay ile sınırlandırılmıştır. Ödeme koşulları da yine Mini Kredi de olduğu şeklinde gerçekleştirilmektedir.