Bankaların promosyon kampanyaları yakından takip ediliyor. Ağustos ayına girilmesiyle beraber bazı özel bankalar emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. Böylece en yüksek tutar 15 bin TL’yi buldu. Bu noktada kamu bankaları merak edilip araştırılmaya başlandı. ‘’Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, değişti mi?’’ sorusu maaşını bu bankadan alan emeklilerin gündemindeki yerini aldı. Emekli maaşına yapılan Temmuz zammı sonrası promosyon tutarlarındaki değişiklik mercek altına alındı. Peki, İşte, 2024 Vakıfbank emekli promosyonu miktarı ve şartları…