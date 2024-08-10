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        Haberler Bilgi Ekonomi Vakıfbank emekli promosyonu tutarları 2024: Temmuz zammı sonrası Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, değişti mi?

        Vakıfbank emekli promosyonu tutarları 2024: Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar oldu, şartları neler?

        Vakıfbank emekli promosyonu tutarları 2024 Temmuz zammı sonrası araştırılmaya başlandı. Yapılan zam ile yılın ikinci yarısında ödenecek en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu. Akabinde ise gözler bankaların promosyon ücretlerine çevrildi. Özel bankaların promosyonları 15 bin TL'yi bulurken kamu bankalarının promosyon ödemeleri merak konusu oldu. Peki, Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, başvuru şartları neler? İşte Vakıfbank emekli promosyonu ücretleri ve başvuru şartları hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 17:59 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:01
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        • 1

          Bankaların promosyon kampanyaları yakından takip ediliyor. Ağustos ayına girilmesiyle beraber bazı özel bankalar emekli promosyonu ödemelerini güncelledi. Böylece en yüksek tutar 15 bin TL’yi buldu. Bu noktada kamu bankaları merak edilip araştırılmaya başlandı. ‘’Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, değişti mi?’’ sorusu maaşını bu bankadan alan emeklilerin gündemindeki yerini aldı. Emekli maaşına yapılan Temmuz zammı sonrası promosyon tutarlarındaki değişiklik mercek altına alındı. Peki, İşte, 2024 Vakıfbank emekli promosyonu miktarı ve şartları…

        • 2

          VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

          Vakıfbank promosyonu ücretleri, Ağustos ayında aylığa göre 8-12 bin TL arasında olacak şekilde ödenecek.

          Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan ve 3 yıl süre ile bankadan almayı taahhüt eden emekliler promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

        • 3

          Vakıfbank’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 1 aylık emekli maaşı tutarı;

          10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

          10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

          15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

          20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

        • 4

          VAKIFBANK PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

        • 5

          VAKIFBANK PROMOSYON BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Promosyon ödemeleri emekli maaşının 3 yıl süre ile Vakıfbank’tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla yapılacaktır.

          Bu süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında yıllık artışın meydana gelmesi durumunda ilave olarak promosyon ödemesi yapılmayacaktır.

        • 6

          MAAŞINI VAKIFBANK’A TAŞIYAN SGK EMEKLİLERİNE ÖZEL 24.000 TL'YE VARAN ÖDEME!

          Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

          Kampanyadan 1 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

          Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil olmayacaktır.

        • 7
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