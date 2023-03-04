Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda VakıfBank'ı 21-25, 26-28 ve 21-25'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Deplasman ekibinde 24 sayıyla kaptan Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sonucun ardından Eczacıbaşı namağlup liderliğini sürdürürken VakıfBank 3´üncü mağlubiyetini aldı.

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