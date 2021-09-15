Korkutan gelişme! Bir sınıfta 4 pozitif!

İHA

Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda bir sınıfta öğrencilerde korona virüs belirtileri tespit edildi.

Hızlıca öğrencilere korona virüs testi yaptırıldı.

4 ÖĞRENCİNİN TESTİ POZİTİF

İHA'da yer alan habere göre 4 öğrencinin korona virüs testi pozitif çıkınca sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerine gönderildi.

Bu öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

"VAKA ARTIŞI ÇOK HIZLI OLDU"

Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel, Edirne’de bazı okullarda korona virüs vakalarının artmaya başladığını öne sürerek, “Edirne’de iki sınıf karantinada. Ancak diğer okullardan da pozitif vaka haberlerini maalesef alıyoruz. Vakalar 14-15 gün geçtikten sonra yavaş yavaş başlar diye düşünüyordum ama Edirne’de çok hızlı oldu vaka artışı” dedi.