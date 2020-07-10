Edinilen bilgilere göre, 30 Temmuz 2019'da evden ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik’in (13),2 Ağustos 2019'da Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından şüpheli Abdurrahman Murat Ç., Antalya’da operasyonla yakalanmıştı.
Adıyaman Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 2. duruşması görüldü. Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdurrahman Murat Ç., güvenlik nedeniyle duruşmaya SEGBİS ile katıldı.
KATİLİN BABASI SALDIRIYA UĞRADI
Mahkeme esnasında Adıyaman Adliyesine gelen ve Abdurrahman Murat Ç’nin babası olduğu öğrenilen kişi, Hüseyin Nasrullah Çelik’in yakınları tarafından iddiaya göre saldırıya uğradı.
Darp nedeniyle yaralı olduğu öğrenilen Abdurrahman Murat Ç’nin ismi öğrenilemeyen babası için sağlık ekipleri istenildi. İlk müdahalesi Adıyaman Adliyesinde yapılan kişi, adliye bahçesinde ambulansa bindirildi. Bu sırada Abdurrahman Murat Ç’nin babasını gören Çelik’in yakınları, şahsı linç etmek istedi.
Bir anda ortalığın karıştığı Adıyaman Adliyesinde görevli polisler kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Vahşice katledilen Hüseyin Nasrullah Çelik’in ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken Abdurrahman Murat Ç’nin babası ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da 47 gün arayla 2 oğlu ölen Sadık Çelik, Adana'da Seyhan Nehri kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki oğlu İbrahim Çelik'in de küçük oğlu 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik gibi cinayete kurban gittiğini ileri sürerek olayın aydınlatılmasını istemişti.
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