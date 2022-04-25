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Bir kadın cinayeti daha! Özbek kadına arkadaşları ulaşamayınca ortaya çıktı

Konya'da arkadaşlarının bir süredir haber alamadığı Özbekistan uyruklu kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kanlar içinde buldu. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kadını öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

25.04.2022 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Konya'da korkunç kadın cinayeti! Özbek kadın evinde ölü bulundu ve... - Haberler
Vahşet, Özbek kadına ulaşılamayınca ortaya çıktı
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İHA

Konya'da bir süredir haber alınamayan yabancı uyruklu kadın, evinde bıçaklanmış halde bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'ta ikamet eden Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan (39) bir süredir haber alamayan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis, zile basmasına rağmen kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdiğinde Irodakhon Djuraboeva'yı salonda yerde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Evdeki incelemelerin ardından Irodakhon Djuraboeva'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayete kurban gittiği belirlenen kadını öldüren şüpheli ya da şüphelerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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