Dövülüp otomobille ezilmişti! Sıcak gelişme!

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili gözaltına alınan otel işletmecisi Celalettin Sefa Durukan ve S.M.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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