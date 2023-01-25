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Evin önünde 3 ceset bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!

Ağrı'da dün, sabah saatlerinde kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşanmıştı. Eleşkirt ilçesinde Afganistan uyruklu çoban ile oturduğu evin sahibi olan çifti pompalı tüfekle öldürmüş, cansız bedenleri ise evin önünde bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında İ.G'nin, tartıştığı Afganistan uyruklu çoban ile eşi Ş.G'yi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi

Giriş: 25.01.2023 - 08:27 | Güncelleme: ABONE OL
VAHŞET ÇÖZÜLDÜ | Son dakika haberler: Evin önünde 3 ceset bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
AA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, dün sabah saatlerinde ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde kan donduran bir olay meydana geldi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

AA'da yer alan habere göre Değirmenoluğu köyünde silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bir evin önünde İ.G. ile eşi Ş.G. ve yanlarında çobanlık yapan Afganistan uyruklu bir kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

SİLAHLA VURULDUKLARI SAPTANDI

Silahla öldürüldükleri belirlenen 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇOBAN İLE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.G'nin, tartıştığı Afganistan uyruklu çoban ile eşi Ş.G'yi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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