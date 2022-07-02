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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bir menajerlik şirketi bulunan ve Beşiktaş'ta Romain Saiss transferini gerçekleştiren Rus iş insanı Vadim Vasilyev, kutlama için Ulus'taki bir mekanı tercih etti.

47 BİN TL'LİK AKŞAM YEMEĞİ

İki arkadaşını da yanına alarak yemeğe çıkan Vasilyev, kendisi için özel olarak hazırlanan yemekleri yedi. Birçok yemeğin tadına bakan başkan, toplamda 47 bin TL hesap ödedi.

"HERKESE TAVSİYE EDECEĞİM"

Türk mutfağına özgü yemeklerin de tadına bakmayı ihmal etmeyen Vadim Vasilyev, "Yediğim en güzel yemeklerden biriydi, herkese tavsiye edeceğim." şeklinde konuştu.

Mekanın sahibi Adnan Sert ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Vasilyev, geçtiğimiz günlerde de yıldız futbolcu Karim Konate'nin Salzburg takımına 30 milyon Euro değerle satışını gerçekleştirmişti.