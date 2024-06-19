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        Haberler Gündem Güncel Uzungöl'de bayram yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Son dakika haberleri

        Uzungöl'de bayram yoğunluğu: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

        Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı'nda binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Doğa harikası yayla ve gölü görmek için araçlarıyla gelen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:47
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          Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Uzungöl, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle tam kapasite doluluk oranına ulaştı.

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          Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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          Trafik yoğunluğu zaman zaman sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olurken, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Abdullah Özen, bölgede trafik sorunun her bayram yaşandığına dikkati çekti.

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          Özen, "Okulların kapanması ve Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilde başta Uzungöl olmak üzere Trabzon ve çevre illerde turizmde güzel bir hareketlilik yakaladık. Uzungöl çok güzel bir 3 gün geçirdi diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de yoğunluk devam edecek." dedi.

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          Uzungöl'ü ziyaret edeceklere erken rezervasyon yaptırmaları uyarısında bulunan Özen, "Uzungöl'deki trafik sorunu maalesef her bayramda bu şekilde oluyor. Bunun için üzgünüz. Maalesef henüz bir imar planımız yok. İmar planı olmadan Uzungöl'ü çözmek imkansız" ifadelerini kullandı.

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