Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği: Biden ve Putin ile görüşecek | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği: Biden ve Putin ile görüşecek | Dış Haberler

REKLAM advertisement1

12-13 Haziran'da İspanya 14 Haziran’da da İtalya'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına bayram sonrasında devam edecek. Erdoğan'ın ilk durağı Kazakistan olacak. 3-4 Temmuz'da Astana'da Şangay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi düzenlenecek.

Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olduğu Uluslararası Teşkilatın Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan da davetli. Erdoğan, zirve kapsamında, Türkiye’nin teşkilat üyeleri ile ilişkilerini ele alması, enerji ve ticaret başta olmak üzere ikili ilişkilerde istişare yürütmesi bekleniyor.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN İLE GÖRÜŞECEK Erdoğan, zirve marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek. O görüşmenin gündeminde; Rusya Ukrayna savaşı, Karadeniz tahıl girişiminin işlevinin artırılması, Akkuyu Nükleer Santral çalışmalarında gelinen son durum, Trakya’da kurulacak gaz merkezi ile Suriye’nin kuzeyinde PKK ve YPG’nin sözde seçim girişimi olacak. REKLAM Erdoğan, Astana’nın ardından Azerbaycan’a geçecek. 5-6 Temmuz tarihleri arasında Şuşa’da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak. Zirvede hazar gazının Türkiye üzerinden batıya taşınması Türk devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin artırılması, 2. Karabağ Zaferinin ardından bölgedeki normalleşme adımları mercek altına alınacak. NATO LİDERLER ZİRVESİNE KATILACAK Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde ise bu kez rotasını Amerika’ya çevirecek. 9-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek NATO liderler zirvesi için Washington'a gidecek. Zirvenin en sıcak gündem maddesi Rusya Ukrayna savaşı olacak. Erdoğan’ın ittifak liderlerinin dikkatini İsrail’in Filistin topraklarında devam eden saldırılarına çekmesi bekleniyor.

ABD BAŞKANI BİDEN İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR Ertelenen Erdoğan-Biden görüşmesinin de zirve marjında gerçekleşmesi planlanıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında iki liderin programlarının uyuşmaması nedeniyle görüşme ileri bir tarihe ertelenmişti. Cumhurbaşkanı 20 Temmuz’da ise Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olacak. Erdoğan’ın askeri geçit törenini izlemesi ve KKTC Meclisi’nde konuşması öngörülürken, adadaki programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması beklentiler arasında.