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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Uzun atlamada altın Miltiadis Tentoglou'nun - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Uzun atlamada altın Miltiadis Tentoglou'nun

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler uzun atlamada Yunan Miltiadis Tentoglou altın madalya kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 00:20 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:20
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        Uzun atlamada altın Tentoglou'nun
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler uzun atlamanın finalleri gerçekleştirildi.

        Yunan Miltiadis Tentoglou 8.48'le altın madalya kazanırken, Jamaikalı Wayne Pinnock 8.36'lık derecesiyle gümüş, İtalyan Mattia Furlani de 8.34'le bronz madalya elde etti.

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