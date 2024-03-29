Üzüm bağındaki ağaca kulübe 'kondurdu'
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Tırazlar Mahallesi'nde Ali Dölek isimli üzüm üreticisi, bağın kenarında bulunan dut ağacına ahşap kulübe yaptı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Dölek isimli üretici, üzüm bağının kenarında bulunan dut ağacına, yaklaşık 4 yıl önce kulübe yaptı.
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Tırazlar Mahallesi ile Çimentepe Mahallesi arasındaki kulübe yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.
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Pandemi döneminde yaptığı kulübenin oldukça fazla ilgi gördüğünü anlatan Ali Dölek, "Burayı dört yıl öncesi pandemi zamanında yaptım.
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Bağda çalışınca öğle yemeğimi burada yemekteyim ve burada istirahat ediyorum. Yorgunluğum gidiyor. Burası için 4 yıl önce 4 bin liralık masraf ettim" dedi.
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'Ağaçkondu' evde misafir olan Mustafa İncekara ise, "Gerçekten çok rahat ve havadar bir yer olmuş burası.
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Hem yolu hem de üzüm bağını rahatlıkla görebiliyorum. Oldukça havadar olmuş. Sıcak günlerde serinlemek için oldukça ideal bir yer" diye konuştu.
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