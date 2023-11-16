Uzmanlar uyku yerine egzersizi tercih edenleri uyarıyor: Yaralanma riski artıyor

Günlük hayatın koşuşturmacası ve stresinden dolayı birçok kişisel aktiviteye vakit ayırmak zor olabiliyor. Utah Üniversitesi'nden Doç.Dr. Kelly Glazer Baron'un hakemli bilimsel dergi Clinical Sleep Medicine'da yayımladığı çalışmada en az yedi saatlik uykunun ertesi gün daha uzun ve sağlam bir antrenman yapmaya olanak sağladığı tespit edildi.