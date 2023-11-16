Uzmanlar uyku yerine egzersizi tercih edenleri uyarıyor: Yaralanma riski artıyor
Uzmanlar egzersiz yapmak için uykudan feragat etmenin iyi bir fikir olmadığını vurguluyor. Sağlıklı bir zihne ve bedene sahip olmak için düzenli beslenme, egzersiz ve uyku önemli bir yer kaplıyor
- 1
Günlük hayatın koşuşturmacası ve stresinden dolayı birçok kişisel aktiviteye vakit ayırmak zor olabiliyor. Utah Üniversitesi'nden Doç.Dr. Kelly Glazer Baron'un hakemli bilimsel dergi Clinical Sleep Medicine'da yayımladığı çalışmada en az yedi saatlik uykunun ertesi gün daha uzun ve sağlam bir antrenman yapmaya olanak sağladığı tespit edildi.
- 2
YORGUN VE UYKUSUZKEN ANTRENMAN YAPILMAMALI
Uzmanlar, uykusuz veya yorgunken yapılan egzersizlerin kişiyi daha yorgun bir hale getirebileceğini ve yaralanma riskini artırabileceği hakkında uyarılarda bulundu.
Güney Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Raj Dasgupta, iyi uyku alınmadığı taktirde kasların antrenmandan sonra toparlanamayacağını ifade etti.
- 3
KASLARA İYİLEŞMELERİ İÇİN ZAMAN VERİLMELİ
İyi dinlenmemiş bir vücutta kaslar, antreman sırasında maruz kaldığı gerginliği dışarı atamıyor. Dasqupta "Kaslara iyileşmeleri ve güçlenmeleri için zaman vermeden antrenman yapmanın bir faydası yok" ifadelerini kullandı.
-
- 4
TEPKİ SÜRESİ YAVAŞLAYABİLECEĞİ İÇİN YARALANMA RİSKİ ARTABİLİR
Yorguluğun tepki ve algı sürelerini yavaşlatabileceğini söyleyen Dr. Dasgupta, yaralanma olasılıklarının artabileceğine dikkat çekti.
Nortwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Fakültesi'nden Dr. Phyllis Zee iyi uyku alınmadığı günlerde ağır antrenman yapılmamasını tavsiye ederek "Bunun yerine antrenman yaptığınız saatlerde yürüyüşe çıkın, yoga yapın ama mutlaka fiziksel aktivitelerinizi sürdürün" uyarısında bulundu.
Kaynak: Independent, CNN, Insider