Temmuz ayının son günlerinde sıcak hava etkisini artırırken uzmanlardan sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Yaz mevsiminin en sıcak ve en boğucu günlerini ifade eden Eyyam-ı Bahur sıcakları günümüde El Nino ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılıyor. Cehennem sıcakları için tarih verilirken gözler "Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?" sorusuna çevrildi. İşte Eyyam-ı Bahur sıcaklarının biteceği tarihe ilişkin merak edilenler...