Uzmanından salgın döneminde lens kullanımına ilişkin uyarı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Kaya, salgın döneminde ve yaz aylarında göz sağlığının dikkat edilmesi önemli bir husus olduğunu belirtti.
Yaz aylarında en çok alerjik rahatsızlıklar, göz kızarıklığı, sulanma, ışıktan rahatsız olma gibi şikayetlerin arttığına işaret eden Kaya, "Bunlardan biri de konjonktivittir. Mikroplarla ya da virüslerle oluşabilen göz kızarıklığıdır. Gözün dış kısmında kapakların içinde ve gözle görülen ön kısmındaki kızarıklık, çapaklanma, sulanma, batma gibi şikayetlerle hastalarımız bize başvurur. Bu mikroplar, kirli sulardan, yıkanmamış ellerin gözle temasından ya da havayla dış ortamdan bulaşabilir" ifadelerini kullandı.
"ZORUNLU OLMADIKÇA LENS KULLANILMAMALI"
Kaya, Covid-19 bulgularından birinin de konjonktivit olarak bahsedilen kırmızı göz tablosu olduğuna değinerek, temizlik ve dezenfeksiyonun virüsün yayılımının önlenmesi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.
Prof. Dr. Kaya, şu görüşlerini paylaştı: "Salgın döneminde elimizi sık sık yıkayıp, mümkünse elimizin yüzümüzle ve göz kapaklarımızla temasını kesmemiz gerekiyor. Koronavirüs, gözümüzü kaşımak, göz kapaklarımızı yıkanmamış temiz olmayan elimizle temas ettirmek sonucunda bulaşabiliyor. Virüsü havadan kapma olasılığı da var. Bunun için şeffaf maskeler kullanılması öneriliyor. Gözlüğün de bir nevi bu durumda koruyuculuğu bulunmakta. Zorunlu olmadıkça lens kullanılmamalı. Bu dönemde gözlüğe geçiş daha pratik olabilir. Kontakt lensleri takarken elimizi sürekli yıkamak gerekiyor. Kontakt lens kullananlar takmasın demiyorum ama temizliğine daha azami özen göstermeli. Lens ile uyumamaları, sürekli gözlerine elle temasta bulunmamaları gerekiyor. İlla lens takmaları gerekiyorsa sabah takıp akşam mutlaka çıkararak solüsyonlarına koymalılar."
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