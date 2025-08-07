Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ 2025: MEB Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu ile uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman?

        Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzu yayımlandı! 2025 Uzman ve başöğretmenlik başvuru tarihleri ve şartları

        Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru tarihleri 2025 yılı için belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz yayımlandı. Kılavuz ile birlikte öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim netlik kazandı. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, belirlenen tarihlerde MEBBİS üzerinden yapılacak. Eğitim programını tamamlayan adaylara sertifika verilecek. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? İşte MEB kılavuzu ile 2025 uzman ve başöğretmenlik başvuru takvimi...

        Giriş: 07.08.2025 - 11:06 Güncelleme: 07.08.2025 - 11:14
          2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuz ile uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvuru tarihleri belli oldu. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenler https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden eğitim programına başvuruda bulunabilecek. Gerekli şartları taşıyanların başvuruları, il değerlendirme komisyonları tarafından onaylanacak. Peki, MEB kılavuzu ile 2025 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman? İşte sürece ilişkin detaylar…

          2025 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

          2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

          Kılavuzda öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin yapılması gereken iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

          2025 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular, 20 Ağustos 2025 - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

          EK başvurular ise 3 - 7 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak.

          Adaylar başvurularını https://mebbis.meb.gov.tradresi üzerinden gerçekleştirecek.

          KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

          EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURUDA BULUNACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

          a) Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına;

          1. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

          2. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

          3. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

          şartlarını taşıyan öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

          b) Başöğretmenlik Eğitim Programına;

          1. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

          2. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

          3. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

          şartlarını taşıyan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.

          EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programlarına ilişkin eğitimler, 1 Eylül 2025 - 15 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

          Eğitim programına başvuruları il değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan öğretmen/uzman öğretmenler, eğitimlerini 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren ÖBA (https://www.oba.gov.tr) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alacak.

          Eğitim programını tamamlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikaları, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren tüm şartları sağladıkları tarih itibarıyla düzenlenecek.

          UZMAN ÖĞRETMEN/BAŞÖĞRETMEN ÜNVANI İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

          1. Uzman öğretmen ünvanı için;

          a. Öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

          b. Hâlen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

          c. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

          ç. Uzman öğretmen ünvanı için düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

          2. Başöğretmen ünvanı için;

          a. Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

          b. Hâlen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

          c. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

          ç. Başöğretmen ünvanı için düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

          ÖĞRETİM TAZMİNATI ÖDENECEK

          Uzman öğretmen/başöğretmen ünvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir.

          HER ÜNVAN İÇİN AYRI DERECE

          Ayrıca uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

          Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı alanlardan, uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için aranan şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan anlaşılanların kazandıkları ünvanları iptal edilecek.

